Waterpeil Parijs drie keer hoger dan normaal

Na dagen van zware regen zijn delen van Parijs onder water gelopen. De Seine is buiten haar oevers getreden, een aantal straten en metrostations zijn afgesloten en boten varen niet uit omdat ze niet meer onder de bruggen kunnen. Het water staat nu al drie keer hoger dan normaal, en tegen vrijdag kan het recordhoogtes bereiken.

De hoge waterstand komt door een bijzonder natte maand januari. Vandaag is het even droog, maar vannacht en morgen trekt opnieuw een regenzone over Parijs. Voorlopig zijn slechts een paar straten in de omgeving van de Seine onder gelopen. Uit voorzorg zijn een aantal trein- en metrostations gesloten.

Record verbreken?

Het waterpeil kan dit weekend nog stijgen, en dat tot 6,20 meter. Als dat gebeurt, dan wordt het record van 2016 met tien centimeter overschreden.

Code oranje

De wateroverlast laat zich niet alleen in Parijs voelen. Ook in het noordoosten van Frankrijk dreigen overstromingen. Code oranje werd afgekondigd in 23 departementen, in 25 compartimenten geldt code geel.