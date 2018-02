Water raakt op in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika wordt getroffen door extreme droogte. Het water geraakt op, zeker in de miljoenenstad Kaapstad. Als het niet snel begint te regenen, komt daar tegen midden april geen drup meer uit de kraan. Mensen mogen nog maximaal vijftig liter per persoon per dag verbruiken. Douchen mag nog hooguit twee minuten, en zelfs het toilet doorspoelen is beperkt.

Mensen staan in de rij voor kraantjeswater in Kaapstad. Sinds vandaag is het verbruik nog maar eens beperkt. Nu mag je niet meer dan vijftig liter water per persoon per dag verbruiken. Vorige maand was dat nog 87 liter. Wie zijn waterverbruik overschrijdt, krijgt een boete en er wordt streng op toegekeken.

Ergste droogte in 100 jaar

Volgens de burgemeester van Kaapstad maken ze daar de ergste droogte in honderd jaar mee. Normaal krijgen ze er altijd een droog en een nat seizoen. Maar nu is het al enkele jaren extreem droog, zegt ook onze weervrouw en klimaatexperte Jill Peeters.

“Steeds vaker extreem weer”

“We zien door de verstoring van het klimaat dat we steeds vaker extreem weer krijgen. In die regio zijn ze het gewoon om langere droogte mee te maken. Maar nu hebben ze drie opeenvolgende jaren langere droogte meegemaakt en dat is abnormaal. En bovendien op dit moment gaan ze net een droge periode in die ook bijzonder warm is. Ze zitten met temperaturen van meer dan dertig graden. Net op dat moment heb je waterreserves nodig omdat de natuur snakt naar water, naar afkoeling en die is er op dit moment niet.”