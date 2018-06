Wat staat er in historisch akkoord?

Het is zover: Donald Trump en Kim Jong-un hebben een gezamenlijk document ondertekend. Maar de vraag blijft: wat staat er nu in? “Er zijn twee opvallende dingen die Trump heeft zich laten ontvallen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. “Maar het blijft natuurlijk nog even koffiedik kijken. Alleszins is er een historische overeenkomst.”

“Trump zei onder meer dat er snel een vredesproces gaat beginnen”, vertelt Robin Ramaekers. “Dat slaat dan uiteraard op een vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Korea, zodat er officieel een einde komt aan de Koreaanse oorlog. Daarnaast zei Trump ook dat ze een gevaarlijk probleem voor de hele wereld zullen oplossen. Dat lijkt te slaan op het probleem van de kernwapens in handen van Noord-Koreanen. Maar voor alle duidelijkheid: het gaat hier maar om een tipje van de sluier.”

“Volgens bronnen zouden de twee leiders de komende weken en maanden voortbouwen op de ontmoeting van vandaag. Als het effectief om kernontwapening zou gaan, is dat wel een werk van lange adem. Maar het zou wel om een historische overeenkomst gaan.”