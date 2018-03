Wat gebeurt er nu met Puigdemont?

Carles Puigdemont, die vandaag opgepakt werd in Duitsland, zal morgen voor de rechter verschijnen. Dat meldt het parket van Sleeswijk-Holstein. “Volgens Duitse media kan Puigdemont heel snel overgeleverd worden aan Spanje”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens.

“Zijn advocaat, Paul Bekaert, betwist dat. Volgens hem zal het nog enkele weken of enkele maanden duren”, legt Saelens uit.

Spaans dossier onderzoeken

Binnen de 48 uur zal de rechter beslissen of Puigdemont voorlopig de cel mag verlaten. “Als dat wordt toegestaan, zal hij wellicht in Duitsland moeten blijven.” Het is namelijk aan een Duitse rechtbank om het Spaanse dossier tegen Puigdemont te onderzoeken.

“Als dat dossier juridisch in orde is, is het uiteindelijk de procureur-generaal van de deelstaat Sleeswijk-Holstein die beslist of de voormalige Catalaanse minister-president naar Spanje wordt gestuurd”, vertelt Katrien Saelens. Volgens zijn advocaat zijn er echter redenen om de overlevering te weigeren omdat Spanje het Europees aanhoudingsmandaat misbruikt voor politieke redenen.

Terugweg naar België

Puigdemont werd vandaag opgepakt tijdens een politiecontrole aan de Duits-Deense grens. Hij verbleef de voorbije dagen in Finland waar wij deelnam aan bijeenkomsten in het parlement en een lezing gaf aan de universiteit van Helsinki. Toen hij met zijn wagen op de terugweg was naar België, werd hij gearresteerd.

