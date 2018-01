Wat betekent 'Government shutdown'?

In de VS is een zogenaamde ‘government shutdown’ in werking gegaan. De Democraten en Republikeinen zijn het in de Senaat niet eens geraakt over de tijdelijke financiering van de federale overheid in Washington. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Concreet komt het erop neer dat de overheid in de VS zonder geld zit. Daardoor vallen heel wat overheidsdiensten stil. Ongeveer 800.000 Amerikaanse ambtenaren worden op onbetaald verlof gestuurd, omdat hun lonen gewoon niet betaald kunnen worden. Nationale parken, musea en heel wat toeristische attracties sluiten de deuren.

De belangrijkste overheidsdiensten, zoals het leger en andere veiligheidsdiensten, blijven uiteraard wel draaien. Andere gemeentediensten blijven dan weer dicht: zo is het onmogelijk een vergunning voor een wapen aan te vragen of om een visum te regelen.

Het is nog niet duidelijk hoe lang die shutdown zal duren. De laatste keer was in 2013, onder president Obama en die duurde 16 dagen.