Voor de kust van de Australische Gold Coast is een walviskalfje gered uit een haaiennet. Het dier kon na bijna twee uur bevrijd worden door de kustwacht. Intussen bleven twee andere walvissen steeds in de buurt van het kalfje. Waarschijnlijk ging het om de moeder. De netten worden vooral in de buurt van populaire kustgebieden gebruikt om haaien op een afstand te houden.