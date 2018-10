Wake voor 20 dodelijke slachtoffers limousinecrash

In New York is gisteravond een wake gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke limousinecrash van afgelopen zaterdag. Duizenden mensen woonden de plechtigheid bij. Bij het ongeval kwamen twintig mensen om het leven. Uit onderzoek blijkt dat de limousine niet door de keuring was geraakt en eigenlijk niet de weg op mocht. De bestuurder had ook niet het geschikte rijbewijs.

Bij de doden waren twee pasgetrouwde koppels en vier zussen, tussen 30 en 35 jaar oud. Vorige maand geraakte het voertuig niet door de keuring, en de chauffeur beschikte ook niet over de juiste documenten om mensen te vervoeren in zijn limousine.

Volgens de gouverneur van New York is het nog niet duidelijk of het ongeval te wijten was aan een defect aan de auto of aan een fout van de bestuurder. New York wil het betrokken limousinebedrijf Prestige Limo via de rechter verplichten om zijn werking stil te leggen tot het onderzoek is afgerond.

De crash vond zaterdag plaats op een kruispunt om 14 uur plaatselijke tijd in Schoharie. De limousine was op weg naar een huwelijk toen de chauffeur volgens sommige bronnen de controle over het stuur verloor nadat de remmen het hadden begeven in een afdaling. Daarbij raakte hij een wagen die net van een parking reed. Beide wagens zouden ook slachtoffers gemaakt hebben op de parking.

