“Waarom neem je geen ontslag?”: partijgenoot haalt uit naar May na uitslag verkiezingen

De Britse premier Theresa May heeft gereageerd op de desastreuze uitslag van de lokale verkiezingen, die gisteren plaatsvonden in Engeland en Noord-Ierland. Ze zei dat de verkiezingen “erg moeilijk” waren voor haar Conservatieve Partij en dat de resultaten aantonen dat het land moet doorgaan met het brexitproces. Volgens de Britse openbare omroep zijn de Conservatieven voorlopig al meer dan 600 raadsleden kwijt.

Net voor May haar speech wou geven op een partijconferentie van de Conservatieven in Wales, stond een partijlid recht en begon te roepen: “Waarom neem je geen ontslag?” en “We willen jou niet.” De premier moest er eens groen om lachen en daarop werd de man naar buiten gestuurd. Stuart Davies noemt zichzelf een “loyale conservatief”, zo meldt tv-zender ITV News.

De premier staat al maanden onder druk van haar conservatieve achterban. Vorige week eisten nog ruim 70 lokale Conservatieve voorzitters een spoedcongres, waar een motie van wantrouwen tegen May zou gestemd worden. Ook de Conservatieven van Clwyd South, het kiesdistrict van Davies, stemden voor een vertrouwensstemming tegen de premier.

“Dit is een moeilijke tijd voor onze partij en de resultaten van deze verkiezingen zijn daar een symptoom van”, zei May aan haar partijgenoten in Wales. “De verkiezingen van gisteren hebben een eenvoudige boodschap, voor ons en Labour: gewoon doordoen en de brexit afleveren”, aldus May nog.

Niet alleen de Conservatieven, maar ook Labour, de grootste oppositiepartij in Groot-Brittannië, is bij de gemeenteraadsverkiezingen afgestraft. Labour is volgens de BBC voorlopig al meer dan 90 raadsleden kwijt. De partijen van May en Corbyn praten nu al een maand met elkaar om een uitweg uit de brexitimpasse te vinden, voorlopig zonder resultaat. Volgens waarnemers is slechts een derde van de kiezers naar de stembus gegaan en laat dat zien dat veel pro-brexitkiezers zijn thuisgebleven.