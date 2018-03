Waarom moest Tillerson nu weg?

“De president en Rex Tillerson verschilden over heel wat dingen, bijvoorbeeld ook over de handelsoorlog nu", zegt VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser vanuit Washington. Het is dus niet verwonderlijk dat de Amerikaanse buitenlandminister Rex Tillerson vanmorgen door president Trump werd ontslagen.

“Volgens het Witte Huis is dit omdat de directe besprekingen met Noord-Korea heel belangrijk zijn en omdat de president een team rondom zich wil dat volledig op zijn lijn zit en waardoor ze een sterk team zouden kunnen vormen”, zegt De Keyser.

Veel verschillen

De band tussen Trump en Tillerson was goed maar ze verschilden regelmatig van mening. Mike Pompeo zit meer op dezelfde lijn als Trump. “De president en Rex Tillerson verschilden over heel wat dingen, bijvoorbeeld ook over de handelsoorlog nu, over die nieuwe importtarieven die Trump wil opleggen, ook aan Europa”, zegt De Keyser.

“Pompeo staat ook aan de kant van Trump, de Iran-deal zal waarschijnlijk ook met Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken veranderd worden. President Trump was daar geen voorstander van dus ook daar zullen we een verschil zien.”

Wespennest

Volgens De Keyser zou Trump zich in een wespennest kunnen begeven waar hij maar moeilijk zal uitgeraken. “De gesprekken met Noord-Korea zullen op een hele harde manier worden gevoerd, alleen bestaat nu de vrees, zeker bij de Democraten, dat president Trump zich in een wespennest gaat begeven waarvan hij het einde niet goed ziet. Als de gesprekken mislukken, dan zou er geen andere uitweg zijn dan een gewapend treffen en dat wil men hier natuurlijk ten alle prijze vermijden.”

Geen verrassing

Het ontslag van Tillerson komt niet echt als een grote verrassing, dat zegt ook Greet De Keyser. “Het zat eraan te komen, Trump houdt duidelijk grote kuis. Ook de onder-minister van Rex Tillerson op Buitenlandse Zaken is vanmorgen ontslagen.”

Die man, Steve Goldstein, had het bericht de wereld ingestuurd dat Rex Tillerson helemaal niet op de hoogte was gebracht door de president en eigenlijk veel liever minister was gebleven, iets wat Trump vanmorgen nog tegensprak.

Nog veranderingen

De Keyser verwacht dat er nog veranderingen zullen worden doorgevoerd in het Witte Huis. “De vraag nu blijft: wie gaat er nog volgen? De minister van Defensie die een nauwe band had met Rex Tillerson? Is het chief of staff John Kelly die zal moeten verdwijnen of zal vervangen worden door iemand anders? Men verwacht in de loop van de volgende week nog een aantal veranderingen”, besluit ze.

