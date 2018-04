Waar is boom van Trump en Macron?

De Franse president Emmanuel Macron gaf vorige week voor de ogen van de wereldpers een boompje cadeau aan zijn Amerikaanse collega, dat ze ook samen in de grond staken. Maar, opmerkzame fotografen hebben opgemerkt dat het boompje drie dagen later alweer verdwenen was. Van de boom is geen spoor meer, er is enkel nog een geel stuk gras te zien.

De beelden van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse collega Emmanuel Macron die samen een boompje plantten, gingen vorige week de wereld rond. Samen waren ze de tuin ingedoken met een symbolische steeneik, die afkomstig was uit een bos in het Franse departement Aisne. Daar lieten aan het einde van de Eerste Wereldoorlog duizenden soldaten het leven.

"Honderd jaar geleden vochten Amerikaanse soldaten in Frankrijk om onze vrijheid. Deze eik herinnert ons aan de banden die we hebben", zei Macron over de boom. Alleen viel het fotografen enkele dagen later op dat de bewuste eik alweer verdwenen was. Op de plek waar het boompje stond, is enkel nog een geel stukje gras te zien.

Waar naartoe?

Momenteel is er nog geen officiële reden gegeven voor het verdwijnen van de eik. Een medewerker van de Franse president heeft wel aan het persagentschap Reuters laten weten dat de boom in quarantaine werd gezet, net zoals dat bij alle anderen geïmporteerde levende organismen moet gebeuren. Op die manier willen ze vermijden dat er op de boom parasieten zitten die zo op de rest van het terrein kunnen terechtkomen.

Volgens diezelfde medewerker maakt het boompje het wel goed, en zal hij binnenkort weer herplant worden in de tuin van het Witte Huis.