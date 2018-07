In het noorden van Spanje, in Cangas de Narcea, in de Spaanse provincie Asturië, is een vuurwerk helemaal misgegaan. Een verdwaalde vuurpijl is terechtgekomen op vuurwerk dat nog niet was afgeschoten en dat is ongecontroleerd mee ontploft. Een organisator heeft brandwonden opgelopen, twintig mensen zijn gewond door glasscherven. Heel wat ramen van winkels en huizen zijn gesprongen door de knallen.