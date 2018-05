Vulkaan op Java spuwt aswolken uit

Op het Indonesische eiland Java stoot de vulkaan Merapi aswolken tot wel vijf kilometer hoog de lucht in. Voorlopig is er nog geen lava vrijgekomen, maar honderden bewoners zijn het gebied intussen wel al ontvlucht.

De Indonesische autoriteiten hebben de mensen die dicht bij de vulkaan Merapi wonen, geëvacueerd. Aan de mensen wordt ook gevraagd om weg te blijven uit een straal van minstens twee kilometer van ’s lands meest actieve vulkaan, nabij de stad Yogyakarta.

Het nationale rampenbestrijdingsagentschap NDMA heeft het waarschuwingsniveau niet bijgesteld. Het niveau blijft op normaal staan omdat de vulkaan momenteel enkel zand, gesteente en as de lucht inspuwt. De grootste luchthaven op het eiland heeft het vliegverkeer wel opgeschort.

De Merapi is een van de actiefste vulkanen in Indonesië. In 2010 vielen bij meerdere uitbarstingen meer dan 300 doden.