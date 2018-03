VTM NIEUWS sprak met tegenkandidate Poetin

Zondag trekken de Russen naar de stembus om een president te kiezen. Niemand twijfelt eraan dat Vladimir Poetin zichzelf zal opvolgen. Veel ruimte krijgen zijn tegenkandidaten dus niet, maar VTM NIEUWS-journaliste Carolien Van Nunen ging er toch één opzoeken: Ksenia Sobtsjak. Zij is de enige vrouwelijke kandidate.

De 36-jarige voormalige reality-ster op televisie voert campagne "tegen allen". Dat zou haar zondag één tot twee procent van de stemmen moeten opleveren, goed voor een vierde of vijfde plaats.

“Geen serieuze peilingen”

Zelf rekent Sobtsjak niet in procenten. “We hebben hier geen serieuze peilingen. We kunnen er ook niet van overtuigd zijn dat de resultaten eerlijk zijn”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

Winnen is niet realistisch, maar met een hoog cijfer zou Sobtsjak al tevreden zijn. “Ik ben van mening dat alles wat meer is dan enkele miljoenen mensen, al een behoorlijk cijfer is. Daarna moet de overheid wel naar die kiezers luisteren”, zegt ze.

Partij van de Verandering

Sobtsjak kondigt ook meteen aan dat ze een nieuwe partij opricht: de Partij van de Verandering. Ze richtte de partij samen op met ex-parlementslid Dmitri Goedkov.