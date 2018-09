VTM NIEUWS-journaliste in oog van orkaan Florence: “Kan amper blijven rechtstaan”

VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser maakt de orkaan Florence van dichtbij mee. Ze staat momenteel in Wilmington, in de Amerikaanse staat North Carolina. “De wind waait hier zo krachtig dat ik mezelf amper staande kan houden”, zegt ze. “Alle elektriciteit is uitgevallen en mensen worden nu nog geëvacueerd.”

Grote delen van North- en South Carolina hebben wel al te maken met uitlopers van Florence. In de kustgebieden zijn al veel straten overstroomd door hevige regenval, doordat het stijgende water in de zee ervoor zorgt dat rivieren overstromen. Het water gaat alleen nog maar verder stijgen, als de orkaan dichterbij komt.

De stormwinden halen inmiddels snelheden van 168 kilometer per uur, en lokaal is soms er al meer dan 100 centimeter regen gevallen. Lokale overheden waarschuwen dan ook voor een potentiële catastrofe met levensgevaarlijke situaties en overstromingen.