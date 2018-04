VS herdenkt dood van Martin Luther King

In de Verenigde Staten zijn gisteren de hele dag herdenkingen gehouden voor Martin Luther King. Hij werd exact vijftig jaar geleden doodgeschoten. King leidde de strijd tegen rassendiscriminatie in de Verenigde Staten.

De dood van Martin Luther King werd onder meer in Memphis en Washinton herdacht, en dat op verschillende manieren. Zo werd er gezongen, vurig gespeecht en kwamen ook in verschillende steden mensen op straat in een mars.

Martin Luther King leidde de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten tot aan zijn dood en maakte mee een einde aan de legale segregatie van Afro-Amerikanen in het zuiden en andere delen van de Verenigde Staten.

Vermoord op balkon

Op 4 april 1968 was King in Memphis om er stakende werknemers te steunen. Daar werd hij door James Earl Ray neergeschoten op het balkon van zijn hotelkamer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. King werd amper 39 jaar oud.

