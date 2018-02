Vrouwen supporteren in Saoedische stadions

Vrouwen die supporteren voor een voetbalwedstrijd: het lijkt misschien niet bijzonder, maar dat is het in Saoedi-Arabië wel. Zij zijn sinds januari welkom in voetbalstadions, iets wat jarenlang verboden was. En dat levert prachtige beelden op.

Vrouwen in het streng islamitische Saoedi-Arabië hadden tot voor kort weinig rechten. Zij waren quasi gedoemd tot een leven binnenshuis. Maar kroonprins Mohammed bin Salman heeft op korte termijn al een aantal hervormingen doorgevoerd. Zo heeft Salman er voor gezorgd dat vrouwen voetbalwedstrijden mogen bijwonen.

Autorijden

Binnenkort mogen ze ook met de auto rijden. Het lijkt voor ons allemaal vanzelfsprekend maar in het conservatieve Saoedi-Arabië zijn het grote stappen voor de vrouwenemancipatie.