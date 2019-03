Vrouw vlucht voor politie, want "te laat voor werk"

De Ohio State Patrol deelt waanzinnige dashcambeelden van een wilde achtervolging in Cleveland. Imani Edwards weigerde te stoppen voor een banale controle, toen een agent wilde controleren of haar getinte ruiten niet te donker waren. Het was het begin van een race in de spits met snelheden tot meer dan 160 km/u.

Toen Edwards uiteindelijk werd klemgereden én onder schot werd gehouden, gaf ze opnieuw plankgas. Ze ramde enkele politiewagens en reed bijna een paar agenten overhoop. Na een nieuwe achtervolging kon de vrouw toch worden ingerekend. Haar uitleg? Ze was te laat voor haar werk.