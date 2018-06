Vrouw mag zondag eindelijk autorijden in Saudi-Arabië

Nog twee dagen geduld en vrouwen in Saudi-Arabië mogen eindelijk op de openbare weg rijden. Het was het enige land ter wereld waar dat nog niet mocht.

Wie in het buitenland al een rijbewijs haalde, heeft er intussen ook één gekregen in Saudi-Arabië. Echt in het openbaar autorijden, mag pas vanaf zondag 24 juni.

In september besliste het Arabische land dat ook vrouwen met de auto zouden mogen rijden. Sindsdien zijn er lange wachtrijen bij de rijscholen.

Er worden ook evenementen georganiseerd waar vrouwen kunnen karten en kunnen autorijden in videogames. Zo kunnen ze gewend raken aan de verkeersregels.

