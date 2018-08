Vrouw kritiek nadat dieven $75.000 proberen te stelen

In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, hebben dieven geprobeerd om een handtas te stelen met daarin 75.000 dollar. Op de schokkende bewakingsbeelden is te zien hoe de vrouw en haar partner hardhandig worden aangepakt en zelfs worden omvergereden.

Op beelden is te zien hoe de vrouw meteen wordt aangevallen nadat ze uit haar wagen stapt. De vrouw had net 75.000 dollar afgehaald bij de bank en wilde haar handtas dus niet loslaten. Uiteindelijk konden de overvallers haar handtas toch stelen, maar het volledige bedrag werd later teruggevonden.

Twee daders zijn intussen opgepakt. Maar tijdens een persconferentie liet de politie weten dat ze niet zullen rusten tot alle daders zijn opgepakt. Maar de politie zei ook dat de reactie van het koppel niet verstandig was. “Ik moedig de reactie van de vrouw niet aan. Ze heeft gevochten en geloofde er in, maar geld kan je vervangen, je leven niet. Dit had heel anders kunnen aflopen.”

Het koppel werd in het ziekenhuis opgenomen. De vrouw is er nog steeds erg aan toe, maar dokters verwachten wel dat ze volledig zal herstellen.