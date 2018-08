Een toerist in Bulgarije heeft van verschillende flessen alcohol gedronken in een winkel, zonder dat ze daarvoor betaalde. Op beelden is te zien hoe ze een slok neemt van een flesje en het daarna weer in de rekken plaatst. Dat deed ze telkens ze er zeker van was dat er niemand in de buurt was. Toen de vrouw merkte dat enkele personeelsleden haar benaderden, verliet ze de winkel. Maar na een uur kwam de vrouw terug om nog eens te proeven. De politie is nog steeds op zoek naar haar.