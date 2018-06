"Vrienden Sluszny hopen op een mirakel"

Marc Sluszny is nog altijd niet teruggevonden. Donderdag kwam de Antwerpse avonturier van 56 in de problemen tijdens het duiken in het zuiden van Frankrijk. Politie en brandweer hielden al grootscheepse zoekacties, maar voorlopig zonder resultaat. “Zijn vrienden hopen op een mirakel”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp.

Sluszny ging eergisteren samen met een vriend duiken in een diepe kloof in de buurt van Perpignan, in Zuid-Frankrijk. Onder water kregen ze problemen. Zijn vriend kon nog naar boven zwemmen en de hulpdiensten bellen. De brandweer zocht gisteren en eergisteren, maar zonder resultaat. Het is niet duidelijk of er ook vandaag nog naar hem wordt gezocht.

Extreme uitdagingen

"De kans dat ze hem levend terugvinden wordt met het uur kleiner”, zegt VTM NIEUWS-journaliste, Romina Van Camp, die in de buurt van Perpignan is. “Zijn vrienden hopen ergens wel nog op een mirakel. Marc Sluszny is voor hen altijd een soort superman geweest. Zo zocht hij vaak extreme uitdagingen op."

Complexe zoektocht

“Het is sowieso een complexe zoektocht”, gaat Van Camp verder. “Ik heb met vrienden van Marc Sluszny gesproken en die zeggen dat de onderwatergrot waarin hij is afgedaald een echt doolhof is met verschillende vertakkingen. Het is daar bovendien pikdonker. Een zeer moeilijke opdracht voor de hulpdiensten, zelfs voor professionele duikers."

Gastspreker en mental coach

Sluszny is 56 en bekend als schermer, bobsleeër en duiker. Hij behoorde ook tot het nationale team van België in verschillende sportdisciplines en verbrak ook meerdere records. Naast sportman is Sluszny ook gastspreker en mental coach.

