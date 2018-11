Vrees voor gezondheidscrisis aan Mexicaanse grens

Door de toestroom van de duizenden migranten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, verslechtert ook de hygiëne. Er leven duizenden mensen samen op een veel te kleine oppervlakte en de toiletten zijn vlak bij de watervoorzieningen. Er wordt gevreesd voor een gezondheidscrisis.

Duizenden migranten leven in tentjes aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, in afwachting van de goedkeuring van hun verblijfsvergunning. Het ligt vlakbij drukke wegen in Tijuana en de hygiëne is er slecht. Zo spelen de kinderen er vlakbij de toiletten.

Door de slechte hygiëne wordt er gevreesd voor een gezondheidscrisis, die ook het medisch personeel zou kunnen treffen. Dat personeel werd aangesteld om mensen vaccinaties te geven en mensen die nu al last hebben van hun gezondheid, te helpen.

Het kan nog zeker zes maanden duren voordat de migranten een antwoord krijgen op hun asielaanvraag. Tot die tijd kan de situatie nog verslechteren, want er zijn nog steeds duizenden migranten onderweg naar de Mexicaanse grens.