Voorbijganger redt kind dat aan balkon bengelt

Voorbijgangers in Parijs zagen zaterdag tot hun ontsteltenis hoe een vierjarig jongetje bengelde aan de balustrade op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. Een man twijfelde geen seconde om het kind te redden: hij klom naar boven.

Op armkracht klom hij vijf hoog, waar hij het kind in veiligheid kon brengen. Buren van het jongetje raakten net niet tot bij hem. Het kind heeft zijn leven te danken aan deze ‘Spider Man’ die volop applaus kreeg van de omstanders in de Rue Marx-Dormoy.

Opvanggezin

Hoe en waarom het jongetje over de omheining van het balkon was gekropen, is nog niet duidelijk. Volgens nieuwszender LCI waren zijn ouders niet aanwezig. Het jongetje is toevertrouwd aan de jeugdbescherming en is ondergebracht in een opvanggezin. Zijn vader werd in hechtenis geplaatst. Deze zou hebben verklaard dat hij even de deur uit was om boodschappen te doen. Hij dacht dat de glazen deur van het balkon op slot was.

Spider Man

De ‘Spider Man van het Achttiende Arrondissement’ is Mamoudou Gassama, een 24-jarige Malinees zonder geldige verblijfspapieren. Parijzenaars, maar ook politici van links en rechts roepen nu op hem te regulariseren.

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 mei 2018

Enfant sauvé à Paris: "J'ai réussi à attraper le balcon, et Dieu merci, je l'ai sauvé ", témoigne le héros pic.twitter.com/dI9ALB5JWc — BFM Paris (@BFMParis) 27 mei 2018

Op bezoek bij Macron

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, sprak op Twitter over een “heldendaad” en sprak de man via de telefoon. “Hij zei dat hij enkele maanden geleden hiernaartoe was gekomen vanuit Mali om hier een nieuw leven op te bouwen. Ik heb hem gezegd dat zijn heldendaad een voorbeeld is voor alle burgers en dat de stad Parijs hem zeer graag zal ondersteunen in zijn pogingen zich in Frankrijk te vestigen.” Vanmorgen zal president Emmanuel Macron de man ontvangen op het Elysée.

