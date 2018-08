Voor het eerst heeft een mens het volledige Kanaal overgezwommen, een lengte van 560 kilometer. Lewis Pugh is vertrokken op 12 juli, en is vanmiddag aangekomen in Dover.

Pugh ging 49 dagen lang de strijd aan met de sterke stroming, hoge golven en kwallen. Met de oversteek hoopt hij meer aandacht te vragen voor de vervuiling van de oceanen.