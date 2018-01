Voor het eerst apen gekloond uit eicel

Chinese wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om twee identieke langestaartmakaken te klonen met de techniek die zo'n 20 jaar geleden ook gebruikt werd voor het schaap Dolly. Zhong Zhong en Hua Hua werden respectievelijk acht en zes weken geleden geboren in een wetenschappelijk instituut voor neurologie in Shanghai.

De apen werden geboren via therapeutisch klonen, waarbij de celkern uit een eicel wordt gehaald en vervangen door de celkern van een ander dier. Sinds de geboorte van het schaap Dolly in 1996 in Schotland hebben wetenschappers meer dan 20 andere soorten gekloond, zoals koeien, varkens en honden.

Primaten bleken echter moeilijker te klonen dan andere zoogdieren. Toch zijn de aapjes niet de eerste die gekloond werden. Het is wel voor het eerst dat dat gebeurt uit een niet-embryonale cel.

Dolly

De aanpak zou de deur kunnen openzetten naar het klonen van mensen. Voorlopig zijn er echter geen plannen in die richting. "Er zijn nu geen hindernissen meer voor het klonen van primaatsoorten, en dus komt het klonen van mensen wat dichter bij de realiteit. Maar we hebben absoluut niet die intentie. De maatschappij zal ook niet toestaan dat dit werk wordt uitgebreid naar mensen", aldus de supervisor van het project, Muming Poo.