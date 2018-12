Voor het eerst in acht jaar vredige Kerst in Syrië

In het Syrische Damascus is Kerstmis voor het eerst in acht jaar opnieuw gevierd. In april werd het grootste deel van hoofdstad bevrijd van de rebellen. Dit jaar is er dan ook opnieuw reden tot feest, al verloopt dat nog relatief voorzichtig.

Het Al-Abasyinplein, een van de grootste pleinen van Damascus, was de voorbije jaren het strijdtoneel tijdens de burgeroorlog. Maar tijdens deze kerstperiode kregen we een heel ander beeld: kerstversiering kleurt de straten, mensen keuvelen rond en genieten van de herwonnen rust. “De voorbije zeven jaren waren een nachtmerrie”, klinkt het bij buurtbewoners. “Het is goed om mensen terug gelukkig te zien.”