Voor dit dilemma staat Puigdemont nu

De door Madrid opgelegde stembusgang levert de formatie van Junts, de partij van Carles Puigdemont, 34 zetels op. Het Linkse ERC 32 en de CUP 4. Samen hebben ze dus twee zetels op overschot. De nipte meerderheid brengt Carles Puigdemont dan ook in nauwe schoentjes.

“Ten laatste op 23 januari moet het nieuw verkozen Catalaanse parlement bij elkaar komen en stemmen over de nieuwe meerderheid”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck. “De separatisten hebben maar twee stemmen op overschot. En er zitten al minstens vijf verkozenen in België en drie in de gevangenis. Die kunnen mogelijk niet gaan stemmen, en dan verliezen ze hun meerderheid.”

Er is nog wel een oplossing mogelijk. “Puigdemont kan het arrestatiebevel aan zijn laars lappen en het aandurven om het vliegtuig te nemen, met het risico dat hij in de gevangenis belandt”, aldus Van Spilbeeck. “En dan is er nog een onwaarschijnlijk scenario: premier Rajoy die er de spons over veegt en zegt dat Puigdemont mag terugkeren.”