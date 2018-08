Voetballer overleefde brugdrama: "Mirakel gebeurd"

Een onmenselijk drama speelde zich af in de Italiaanse stad Genua. Een snelwegviaduct over de Italiaanse stad, de Morandi-brug, stortte grotendeels in en al zeker 42 mensen lieten het leven. Davide Capello, ex-doelman van Cagliari, stortte neer met zijn wagen, maar overleefde als bij wonder de ramp. “Het voelt alsof er een mirakel is gebeurd”, zegt hij.

Capello, een gewezen doelman van Cagliari, reed met zijn auto over de brug op het moment dat deze instortte. “Ik herinner me de weg die naar beneden viel. En ik had geluk. Ik weet niet waar ik landde”, vertelde hij in het ziekenhuis. “Het was als een scène uit een apocalyptische film. Ik heb nog steeds het beeld van de instortende brug voor me. Maar het voelt alsof er een mirakel is gebeurd.”

Capello, die in 2013 stopte als prof en tegenwoordig brandweerman is, raakte na de crash gewond, maar was bij kennis en in staat om zelf de hulpdiensten en familieleden te bellen.