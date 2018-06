VN-Veiligheidsraad: hoe werkt die?

Zonder ongelukken krijgt België straks, na tien jaar afwezigheid, opnieuw een plaatsje in de VN-Veiligheidsraad. Hoe belangrijk is dat en wat doet die Raad nu weer?

De VN-Veiligheidsraad is opgericht na de Tweede Wereldoorlog om vrede te handhaven. Het is het hoogste orgaan van de Verenigde Naties en beslist onder meer waar de VN-soldaten, de ‘blauwhelmen’, heen worden gestuurd om burgers te beschermen.

Vijf permanente

In de ‘Raad’ zitten vijftien leden, onder wie vijf permanente: Rusland, de VS, het VK, China en Frankrijk. Daarnaast ook tien niet-permanente leden met elk een termijn van twee jaar. Elk jaar worden er vijf nieuwe leden verkozen.

“België neemt na een afwezigheid van tien jaar nu de plaats over van Nederland. Er is ook een voorzitter, op dit moment de Russische Federatie. Die rol is roterend, dus ook België zal een maand voorzitter zijn van de Raad”, legt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken uit vanuit New York.

West-Europa

België en Duitsland maken deel uit van de regionale groep 'West-Europese landen en andere', die recht heeft op twee zetels binnen de Veiligheidsraad. België wil daar graag deel van uitmaken. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat België het tot de Veiligheidsraad schopt.

In het verleden maakte België - een van de stichtende landen van de Verenigde Naties dat met Paul-Henri Spaak de eerste voorzitter van de Algemene Vergadering leverde - al vijf maal deel uit van de club. De laatste keer nog in de periode 2007-2008.

De beslissing om een gooi te doen naar het lidmaatschap, dateert al van 2009 en werd genomen door de toenmalige regering onder leiding van Herman Van Rompuy.