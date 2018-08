Vliegtuig vliegt door oog van orkaan Lane

Een Amerikaans onderzoeksvliegtuig is door het oog van de krachtige orkaan Lane gevlogen bij Hawaï. Op de indrukwekkende beelden is te zien hoe tussen de bewolking plots helderblauwe lucht te zien is in het oog van de storm.

De orkaan bereikte windsnelheden tot 250 km/u en veroorzaakte een stortvloed in Hawaï.

Video of #NOAA42 entering the eye #HurricaneLane during the 4PM HST mission. The storm was near its peak intensity, a Category 5, at this point. Taken by L. Bucci. pic.twitter.com/TTTzM23xwy