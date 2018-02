Vliegtuig Rusland ontplofte op de grond

Het Russische passagiersvliegtuig dat gisteren in de regio rond Moskou neerstortte, ontplofte pas nadat het de grond had geraakt. Dat zeggen de onderzoekers. Volgens hen was er voordien geen sprake van brand aan boord en was het toestel net voor de inslag intact.

Het vliegtuig van de Russische maatschappij Saratov Airlines verdween gisteren enkele minuten na het opstijgen vanop de Moskouse luchthaven Domodedovo van de radar. Het was op weg naar de stad Orsk, vlak bij de grens met Kazachstan, en had 71 mensen aan boord. Niemand overleefde de crash.

De onderzoekers vermoeden dat het ongeval te wijten is aan een menselijke fout, een technisch falen of aan slechte weersomstandigheden. Eerder meldden de autoriteiten dat de twee zwarte dozen van het verongelukte vliegtuig waren teruggevonden en geanalyseerd konden worden.

Welk type vliegtuig?

Saratov Airlines heeft besloten om voorlopig geen toestellen van het type An-148 meer in te zetten. Het verongelukte vliegtuig was in 2010 in dienst genomen en onderging in januari nog een grondige inspectie waarbij geen enkel defect of technisch probleem aan het licht kwam, meldt de maatschappij.

De Antonov An-148 is een relatief recent model. Sinds de ingebruikname in 2004 zijn er al minstens vijf incidenten mee geweest. Telkens ging het om een probleem met het landingsgestel, het elektrisch systeem of het vluchtgeleidingssysteem.

Saratov Airlines zet hoofdzakelijk Russische vliegtuigen van het type Antonov of Yakovlev in. Ze bedient vooral Russische provinciesteden en hoofdsteden in de Kaukasus. De maatschappij was sinds het einde van de Sovjet-Unie in 1991 nooit eerder betrokken bij een dodelijk ongeval.

