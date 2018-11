Vliegtuig Merkel moet noodlanding maken: “Geen sabotage”

"De noodlanding van het Duitse regeringstoestel met bondskanselier Angela Merkel aan boord was mogelijk het gevolg van sabotage", dat meldde de Rheinische Post vanmorgen op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Intussen heeft de Duitse luchtmacht uitgesloten dat het defect in de Airbus die kanselier Angela Merkel naar Buenos Aires moest brengen, aan sabotage te wijten is.

De ‘Konrad Adenauer’, een toestel dat door de Duitse regering gebruikt wordt voor officiële reizen en diplomatieke aangelegenheden, vertrok in Berlijn. Na een uur vliegen constateerde de piloot boven Nederlands grondgebied technische problemen met de Airbus A340-300. Er volgde een noodlanding in Keulen.

De ervaren piloot zou verklaard hebben dat het communicatiesysteem “op een ongekende manier uitviel”. Een dergelijke storing werd niet voor mogelijk gehouden, aldus bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

Panne elektronische distributiebox

"Er is absoluut geen sprake van een criminele context", zei een woordvoerder van de Luftwaffe nu tegen het Duitse persbureau DPA. Men gaat gewoon uit van een panne in een elektronische distributiebox die zowel de radio als het draineren van kerosine regelt. Het systeem voor de satellietcommunicatie is met een andere distributiebox verbonden, luidt het.

Merkel was met onder meer minister van Financiën Olaf Scholz op weg naar de top van de G20 in Buenos Aires. Door de vertraging mist zij de opening. Ze bracht de nacht door in een hotel in Bonn. Via Madrid zal ze uiteindelijk naar Buenos Aires vliegen.