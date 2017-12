Vlaming wacht 12 uur op vuurwerk Sydney

De Vlaamse Jorn Meeusen staat al meer dan negen uur te wachten op het nieuwjaarsvuurwerk in Sydney. “Toen we hier aankwamen was het al een zee van tentjes van mensen die hier overnacht hebben om op de beste plaats te staan”, vertelt hij.

Net als 15.000 anderen zakte Meeusen af naar de Australische stad om er het iconische nieuwjaarsvuurwerk te zien. “Toen we onze reis aan het plannen waren, hebben we er wel voor gezorgd dat we rond nieuwjaar in Sydney waren”, zegt hij.

Intussen staat hij op een strategisch goeie plaats, vanwaar hij het Opera House en de Sydney Harbour Bridge goed kan zien. “Het is zeker en vast de moeite om aan te schuiven voor het vuurwerk.”

In totaal zal Meeusen twaalf uur wachten om het nieuwe jaar in te zetten. Het nieuwe jaar begint in Australië om 14 uur Belgische tijd.