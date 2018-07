Vlaming op Lombok: "Gewekt door beving"

“We zijn meteen uit ons bed gesprongen en naar buiten gelopen om niets op ons hoofd te krijgen.” Dat zegt de Vlaming Jean-Paul Volckaert die een hotel uitbaat in Senggigi in het westen van het eiland, en getuige was van de aardbeving.

"Aardbevingen zijn we hier wel gewoon, maar dit was een bijzonder hevige." Het is dus zeker niet de eerste keer dat Jean-Paul met een beving te maken krijgt op Lombok. “We zijn het gewoon om kleine bevingen te hebben, maar deze heeft 20-30 seconden geduurd, wat vrij lang is.”

Jean-Paul zelf kwam er met de lichte schrik vanaf, maar dat kon niet gezegd worden van iedereen op het eiland. “In het noorden van het eiland, rond Rinjani, de tweede hoogste vulkaan van Indonesië, zijn slachtoffers gevallen en huizen verwoest”, sluit Volckaert nog af.

