Vlaggen halfstok na bloedbad in Amerikaanse bar

Na het bloedbad in de Borderline Bar & Grill in het Californische Thousand Oaks heeft president Donald Trump het bevel gegeven de Amerikaanse vlaggen aan het Witte Huis en andere regeringsgebouwen halfstok te hangen. Dat moet tot de zonsondergang van zaterdag zo blijven.

De 28-jarige ex-militair Ian David Long had woensdagavond op een dansfeest voor studenten in Thousand Oaks in de buurt van Malibu het vuur geopend en twaalf mensen doodgeschoten vooraleer hij zichzelf van kant maakte. Er vielen ook tientallen gewonden.