Vlaamse verdrinkt op zandbank: hoe kan dat?

Een Vlaamse vrouw is op een zandbank verdronken voor de Nederlandse kust. Ze was samen met haar zoon en dochter aan het wandelen in Renesse toen het noodlot toesloeg. "Ze hadden gisteren alle pech van de wereld", vertelt een buurtbewoner aan VTM NIEUWS. Wat gebeurde er precies?

Renesse is een Nederlands kustdorpje, dat bekend staat om zijn duinen en strand. De Vlaamse vrouw uit Vilvoorde raakte gevangen op de zandbank door het water tijdens een wandeling. "Er was gisteren een storm en een springvloed, dan zijn die mensen ingesloten en krijg je een koude van zeven graden over je heen."