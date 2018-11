Vlaamse in Sydney: “Daken storten in door hevige regenval”

Vanmorgen viel er in de Australische stad Sydney evenveel regen als normaal in heel november. “Een stad als Sydney is daar niet op voorzien”, vertelt de Vlaamse Melissa De Coster aan VTM NIEUWS, die er al jaren woont. “De huizen kunnen de druk niet aan, waardoor de daken instorten”, vertelt ze nog.

Bij de overstromingen is een dode gevallen bij een verkeersongeval. Twee brandweerlui raakten gewond toen een boom omviel terwijl ze een automobilist aan het bevrijden waren.

Volgens de weerdiensten viel er op sommige plaatsen in de stad tot 118 millimeter regen op slechts enkele uren tijd. Het gaat om de zwaarste regenval sinds 1984, qua intensiteit zelfs de zwaarste regenval in decennia. Gemiddeld valt in Sydney in de hele maand november 84 millimeter regen.

