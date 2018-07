De Vlaamse Josiane Scheldewaert, die al jaren naar het Griekse Mati op reis gaat, is moeten vluchten voor de zware bosbranden. Ze zag de vlammen op haar afkomen vanop het balkon van haar hotel.

Ze vluchtte naar het strand, en moest later zelfs de zee in. Daar bleef ze negen uur lang, tot drie uur ’s nachts. Op dat moment dacht ze dat het voorbij was. “Het was verschrikkelijk, er was overal vuur,” zegt ze.