Vlaamse duiker: "Zuurstof Thaise jongeren stilaan op"

De situatie van het Thaise voetbalteam dat vastzit in een grot is benarder dan eerst gedacht. Dat zegt de Belgische duiker Ben Reymenants die betrokken is bij de reddingsactie. “Het zuurstofniveau is gezakt onder de zestien procent, wat de omgeving werkongeschikt maakt”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

Eerst werd gedacht dat de jongens zonder problemen vier maanden in de grot zouden kunnen verblijven, maar dat lijkt nu toch niet het geval te zijn. “Op dit moment is het zuurstofniveau in de grot gezakt onder de vijftien procent. Een mens heeft 21 procent zuurstof nodig.”

Zuurstof

Op dit moment is er dus te weinig zuurstof in de grot om fysieke arbeid te leveren. “De jongeren gaan niet meteen flauwvallen, maar het niveau gaat ook niet meer stijgen”, zegt Reymenants.

Had dat dan niet al vroeger geweten kunnen zijn? "Eerst werd gedacht dat er toch zuurstof de ruimte binnenkwam via kleine barstjes in de wand, maar dat is niet het geval."

Evacuatie

Met andere woorden: er is dringend een oplossing nodig, en een evacuatie lijkt nodig. “Je kan wel zuurstofflessen aanvoeren, maar dat is een kortstondige oplossing. Als je een fles leegmaakt, komt er 2.000 liter zuurstof in de ruimte”, legt Reymenants uit.

Pompen

Het Thaise leger pompt nu massaal water uit de grot. Als ze erin slagen om op korte tijd het waterpeil genoeg te doen zakken, zouden de jongeren relatief gemakkelijk kunnen geëvacueerd worden. Alleen zou het weer die plannen danig in de war kunnen sturen. Als het regent zou het peil namelijk opnieuw kunnen stijgen.