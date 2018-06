Vlaamse duiker zoekt mee naar Thais voetbalteam

Een Belgische duiker helpt in Thailand mee zoeken naar de jonge voetballertjes die er al acht dagen vastzitten in een ondergelopen grot. Er is nog altijd geen spoor van het voetbalteam. Een internationaal duikteam zoekt al acht dagen met man en macht.

Ook de Vlaamse duiker Ben Reymenants zoekt mee. Hij woont in Phuket en is opgeroepen om mee te zoeken. Reymenants heeft nog hoop, want er zou nog een grotkamer zijn die niet onder water staat.

“Als ze daar zijn geraakt... Daar is een soort terras waar ze kunnen blijven. De temperatuur is 26 graden. Er loopt letterlijk mineraalwater van de muren af. Ze hebben lucht, ze hebben water”, vertelt hij. Het reddingsteam hoopt vannacht de kamer te bereiken.

Twaalf jonge voetballers en hun coach zitten al acht dagen vast in de grot. Daar zijn ze zo goed als zeker verrast door een overstroming. Het is nu regenseizoen in Thailand.

Bekijk ook: