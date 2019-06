Vlaamse in Byron Bay: "Overal affiches van Theo"

In Australië heeft de politie nog altijd geen doorbraak kunnen forceren in de zaak van de vermiste Belg Theo Hayez. De jongen van 18 is al sinds 31 mei vermist. Hij werd het laatst gezien in Byron Bay aan de oostkust van Australië na een avondje op café. De verdwijning van Theo is hét gespreksonderwerp onder de vele rugzaktoeristen daar, vertelt een Vlaamse die er net is aangekomen.

De verdwijning van Theo Hayez blijft Australië beroeren. Niet alleen op de nieuwszenders, onder de vele toeristen wordt over bijna niets anders meer gesproken.

Net omdat het hier zo veilig reizen is, vertelt de Vlaamse Rani Brulmans vanuit Byron Bay. Ze trekt zelf al bijna vier weken alleen door Australië.

Theo

Rani logeert toevallig in hetzelfde hostel waar Theo verbleef toen hij plots verdween. De politie heeft het hele weekend intensief gezocht, maar nog altijd geen spoor van Theo.