Vlaams gezin moest vluchten van vlammen in Griekenland: “Alles, echt alles ligt plat”

Een gezin uit West-Vlaanderen moest vluchten van de bosbranden in Griekenland. “Even dachten dat we in het water moesten vluchten, want het kwam echt heel dichtbij”, vertelt Isabel Pollet aan VTM NIEUWS.

“Plots viel de elektriciteit uit in het hotel en werd er geroepen in de gang dat we geen lift meer mochten gebruiken en dat we moesten gaan lopen”, legt de vrouw uit. “En dat hebben we ook gedaan. Achter ons hotel was er gelukkig een kleine haven waar een paar bootjes lagen.”

Het gezin, met twee zonen van 9 en 14, kon niks anders doen dan wachten. Zo hebben ze zes uur lang in het haventje gewacht tot het gevaar was geweken. Intussen kwamen de vlammen steeds dichterbij.

Handdoeken in water

“We hebben eigenlijk vooral de hele tijd handdoeken in het water gestoken om ons gezicht en onze mond fris te houden”, gaat ze verder. “We zijn vooral bezig geweest om onze kinderen te kalmeren en rustig te houden en deden er alles aan om samen te kunnen blijven.”

“Even hebben we gedacht dat we in het water zouden moeten gaan zitten, want het kwam echt heel dichtbij, we voelden de hitte op onze rug. Maar dat was gelukkig niet nodig.”

Noodtoestand

In de wijde omtrek rond de Griekse hoofdstad Athene is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, er zijn al meer dan 60 doden geteld en meer dan 150 gewonden, onder wie heel wat kinderen. Die cijfers lopen wellicht nog op, want de hulpdiensten hebben nog niet alle dorpen kunnen bereiken.

Ravage

Intussen wordt ook duidelijk welke ravage het vuur heeft aangericht. Sommige dorpen zijn helemaal weggeveegd. “Toen we wegreden door de kleine straatjes, zagen we pas de impact voor de lokale bevolking”, zegt de West-Vlaamse nog. “Alles, echt alles ligt daar plat. Alles is verwoest, verbrand. Auto's, mensen in hun wagen die geprobeerd hebben te vluchten. Het was echt verschrikkelijk."

