Virunga-piloot heeft nieuw toestel na crash

De West-Vlaamse Anthony Caere, die strijdt tegen stroperij in het bekende Congolese Virungapark, heeft in Oostende zijn nieuwe vliegtuig voorgesteld. Vorig jaar crashte hij met zijn toestel in het park en raakte hij zwaargewond. Dankzij crowdfunding in België heeft hij nu een nieuw toestel.

Caere werkt als anti-stroperijpiloot in het bekende Virungapark in Congo. Vorig jaar gingen beelden van hem nog de wereld rond. Daarop was te zien hoe Caere een babychimpansee meenam in zijn vliegtuig om het te redden van stropers.

Maar zijn job is niet zonder risico. Vorig jaar crashte Caere met zijn vliegtuig. Hij was zwaargewond en moest geopereerd worden aan zijn gezicht. Na tien dagen haalde hij in België via crowdfunding 180.000 euro op voor een nieuw toestel. Dat is essentieel in de strijd tegen stroperij.

Morgen vertrekt Caere opnieuw naar Congo. Een gespecialiseerde firma zal het toestel overvliegen.