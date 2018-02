Video: Vrouw getuigt over relatie met ‘Oxfambelg’

Haïti opent een gerechtelijk onderzoek naar het mogelijk wangedrag van de Belgische gewezen Oxfam-baas Roland Van Hauwermeiren. Die wordt ervan beschuldigd seksfeestjes te hebben gehouden met Haïtiaanse prostituées. Intussen heeft de Britse zender ITV een getuigenis uitgezonden van een jonge vrouw die beweert dat zij met de Belg een relatie heeft gehad.

Mikelange Gabo vertelt in het interview dat ze na de aardbeving in Haïti zwanger was, ze was toen amper zeventien. Ze zocht contact op met Oxfam-missieleider Roland Van Hauwermeiren en vroeg om hulp. Hij hielp haar met noodzakelijke hulpgoederen. Maar volgens de vrouw begon de Belg daarna een relatie met haar.

Ze vertelt dat hij seksfeestjes organiseerde met verschillende meisjes. En dat hij van lesbiennes hield. Hun relatie stopte toen de Oxfam-baas Haïti verliet. “De bewaker vertelde mij dat hij vertrokken was, hij was verhuisd. Roland dronk veel. Hij hield van whisky en feestjes met vrouwen en hij had seks met hen”, vertelt ze.

“Modder gooien moet stoppen”

Roland Van Hauwermeiren heeft het interview beluisterd. Hoewel hij zegt dat de jonge vrouw hem niet onbekend voorkomt, zegt hij dat haar verhaal niet klopt. En hij wil dat de aantijgingen nu stoppen. “Ik drink zelden of nooit whisky of andere sterke drank, liever een frisse pint. Ik hoop dat het modder gooien nu stopt.”

Gerechtelijk onderzoek

In haar interview spreekt de jonge vrouw niet over prostitutie. Toch wil de Haïtiaanse overheid een gerechtelijk onderzoek openen, naar het mogelijke wangedrag van de Belg.