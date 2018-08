Video toont schoolbus Jemen vlak voor luchtaanval

Er zijn beelden opgedoken vanop de schoolbus in Jemen die vorige week aangevallen werd. Een jongen kon de sfeer aan boord vastleggen met zijn telefoon. Minder dan een uur later was de bus het doelwit van een luchtaanval. Zeker 50 mensen kwamen daarbij om, onder wie 29 kinderen jonger dan 15.

Reddingswerkers vonden de smartphone van de jongen. Daarop staan beelden van de jongens op de bus, vlak voor de luchtaanval. Er is ook te zien hoe ze tikkertje spelen op een oud kerkhof, één van de weinige groene ruimtes die nog resten in het land waar al sinds 2015 een bloedige burgeroorlog woedt.

De VN-Veiligheidsraad wil een "geloofwaardig" onderzoek naar de luchtaanval in Jemen, die toegeschreven is aan de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. De coalitie grijpt in tegen de sjiitische Houthi-rebellen.

