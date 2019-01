Video toont moment waarop drone met een bom inslaat op militaire basis in Jemen

Zes militairen zijn om het leven gekomen bij een droneaanval door de Houthi-rebellen tijdens een militaire parade op de luchtmachtbasis van Al-Anad, in het zuiden van Jemen. Dat heeft een lokaal ziekenhuis gemeld. Twaalf anderen, onder wie officieren en lokale functionarissen, zijn gewond geraakt.

De luchtmachtbasis is in het verleden nog gebruikt door Amerikaanse special forces, om jihadisten van terreurnetwerk Al-Qaeda in Jemen te volgen. De rebellen hadden eerder aangekondigd met een drone "een bijeenkomst van bezetters en huurlingen" te hebben geviseerd op de basis.