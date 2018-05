Video toont hoe "grootste vliegramp" vermeden werd

Een Airbus van Air Canada kwam op 7 juli vorig jaar in San Francisco erg dicht bij wat volgens kenners de grootste vliegramp uit de geschiedenis zou geweest zijn. Hoe nipt het was, blijkt uit videobeelden die nu zijn vrijgegeven. De piloot van vlucht 759 was op weg zijn toestel neer te zetten op de taxibaan, waar vier volle passagiersvliegtuigen stonden aan te schuiven.

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) heeft de videobeelden van een bijna-crash op 7 juli vorig jaar op de luchthaven van San Francisco openbaar gemaakt. Het onderzoek naar het ernstige voorval loopt nog. “Een Airbus die botst met vier andere toestellen vol kerosine en passagiers, dan kan je je wel inbeelden wat voor een tragedie dat was geweest”, zei luchtvaartexpert Ross Aimer.

Verkeerde landingsbaan

Vlucht 759 van Air Canada landde op de verkeerde landingsbaan. Daar stonden vier andere passagiersvliegtuigen te wachten om te mogen opstijgen. De piloot van Air Canada grijpt op het laatste moment in om de landing af te breken. Hij onderneemt een ‘go-around’ en stijgt opnieuw op, waardoor een vliegramp vermeden kan worden. Op het laatste punt vloog het toestel amper achttien meter boven de grond.

In de video komt de Airbus A320 van Air Canada helemaal bovenaan bijna in het midden van het beeld aangevlogen om te landen. Op 0:23 zie je het landende toestel plots weer optrekken.