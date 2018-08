VIDEO: Toeristen profiteren van gecrashte Lira

Toeristen profiteren in Turkije van de zwakke Turkse munt. Luxeproducten zijn nu plots een pak goedkoper. In Istanboel stonden toeristen gisteren buiten in rijen te wachten om een handtas of een jurk te kopen van Louis Vuitton of Chanel. Vooral rijke Aziaten en Arabieren profiteren daarvan. Minder goed nieuws voor de Turken zelf, want door de waardedaling van de lira, wordt het leven voor hen alleen maar duurder.

De euro heeft zich vandaag wel gestabiliseerd, terwijl de Turkse lira wat herstelde. De Europese eenheidsmunt was de voorbije dagen fors gezakt, uit angst dat de vrije val van de Turkse munt overslaat op Europese banken, met een blootstelling aan Turkije.

Vandaag was een euro 1,1405 dollar waard, zowat even veel als de dag daarvoor. De Turkse munt herstelde zowel tegenover de euro als de dollar, met winsten van meer dan vijf procent. Analisten verwijzen naar de ingreep gisteren door de Turkse centrale bank, die zorgde voor extra zuurstof en wat vertrouwen op de markten. Het herstel van de lira vandaag neemt niet weg dat de Turkse munt sinds begin dit jaar zowat veertig procent verloor tegenover de euro en de dollar.