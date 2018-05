VIDEO: Lava slokt huis op in Hawaï

De Kilauea-vulkaan blijft wild tekeergaan in Hawaï. Nieuwe beelden tonen hoe een huis volledig wordt opgeslokt door de lava. Meer dan veertig huizen in de buurt werden al verwoest, veertig anderen worden nog bedreigd door de lavastroom.

De straffe beelden tonen pijnlijk de verwoestende kracht van de natuur. De lava omringt het huis en het dak schiet in brand door de immense hitte. Even later blijft nog maar weinig over van het gebouw.

Wekenlang spektakel Kilauea barstte eergisteren uit, na enkele weken van verhoogde activiteit. Daarom werden al verschillende plaatsen ontruimd. De lava stroomde massaal uit de scheuren op de flanken van de vulkaan. Dat leverde spectaculaire beelden op.

Kilauea is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij een uitbarsting in 1924 kwam een iemand om het leven, toen werden assen en stenen gedurende zeventien dagen de lucht in gespuwd.

