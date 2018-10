Video: Beren doden wolf in Nederlandse zoo

In een Nederlands dierenpark hebben vier beren een wolf gedood. De gruwelijke beelden werden vastgelegd door een bezoeker. Hoe het incident kon plaatsvinden, begrijpt het park niet. De dieren leven al meer dan een jaar in harmonie samen.

Vier wolven en beren zitten samen in gevangenschap in het park ‘Dierenrijk’. Tijdens het spelen belandde een twee jaar oude wolvin in het water. Toen ze terug op het droge wilde klimmen werd ze aangevallen door de beren die haar op gruwelijke wijze verscheurden. De andere wolven probeerden hun soortgenoot nog te redden, maar tevergeefs.

Het park zit verveeld met de situatie en begrijpt niet hoe het kon gebeuren.